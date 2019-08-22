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Başkentte asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 06:01 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında 10 şüpheli gözaltına alındı, sürücülere 22 bin 329 lira trafik cezası kesildi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda 85 ekip ve 629 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 72 kontrol, 17 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 6 ev arandı.

Ekiplerce 3 bin 384 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 5'i arandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişiye 5 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 949 araç sürücüsünden 36'sına eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 22 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

Ekiplerce 14 iş yeri kontrol edilirken, 22,23 gram eroin, 18 gram uyuşturucu madde ve 405 lira ele geçirildi.

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