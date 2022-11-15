Başkentte benzin istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölü

Başkentteki olay dün akşam saatlerinde, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K., akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

KARŞILIKLI ATEŞ AÇTILAR

Burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. (AA)



