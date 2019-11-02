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Başkentte eğlence mekanları denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 04:27 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı - Kontroller sonucu çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen 11 iş yerine idari işlem yapıldı

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yerine idari işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çankaya bölgesindeki 20 eğlence mekanına yönelik uygulama yapıldı.

Emniyetin çeşitli birimlerinden 500 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında, kişilerin kimlik bilgileri ile iş yerlerinin belgeleri sorgulandı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce, çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen 11 iş yerine de idari işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya eğlence mekanlarına yönelik denetim

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