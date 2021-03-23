HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Başkent’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

23.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
İstanbulluları Twitter'dan uyardı: Aman dikkatİstanbulluları Twitter'dan uyardı: Aman dikkat
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Meral Akşener'den çok sert 'Merkez Bankası' ve 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Akşener'den Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Uzaktan çalışma tersine göç başlattı! Başı İstanbul çekti

Uzaktan çalışma tersine göç başlattı! Başı o il çekti

Yerli aşıda sevindiren haber! Nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! Nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak

Bir benzeri daha yok! İşte Türkiye'nin acil müdahale gemisi: Nene Hatun

Bir benzeri daha yok! İşte Türkiye'nin acil müdahale gemisi

Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyor?  

'Manifesto' birçok alanda kullanılır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.