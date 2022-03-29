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Başkentte fuhuş örgütüne polis darbesi! Ailecek zorlamışlar

29.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da polis tarafında fuhuş operasyonu düzenlendi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda anne, baba, oğul ve gelinlerince fuhşa zorlanan çok sayıda kadının kurtarıldığı öğrenildi.

Başkentte fuhuş örgütüne polis darbesi! Ailecek zorlamışlar

Başkent Ankara'da anne, baba ve oğlun yanı sıra gelinlerin de bulunduğu fuhuş örgütü polis operasyonuyla çökertildi. Örgütün aralarında yabancı kadınların da bulunduğu birçok kadını fuhşa zorladığı ortaya çıktı.

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  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçunu işledikleri belirlenen suç örgütü takibe alındı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün liderliğini yapan üvey baba H.Ş., anne N.Ş., oğlu D.D. ve gelinleri N.D. ile E.D., G.O., S.D., E.G., İ.E., A.E. ve G.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

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Şüphelilerin, il genelinde bulunan günübirlik evleri ve otelleri saatlik veya gecelik olarak kiralayarak 4'ü yabancı olmak üzere 16 kadını fuhşa zorladığı saptandı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 120 bin TL, 20 telefon hattı ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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