Başkentte HDP'den nevruz kutlaması

Başkentte HDP İl Başkanlığınca nevruz kutlaması yapıldı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlik dolayısıyla Kolej Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı. Meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meydandaki kutlamaya katılanlar, oluşturulan iki güvenlik noktasından üzerileri ve çantaları arandıktan sonra alana girdi.

Etkinlikte müzik eşliğinde halay çekildi ve konuşmalar yapıldı.

