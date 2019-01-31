HABER

Başkent’te hırsız kardeşler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 00:45 | Son Güncelleme

Başkent’te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.Başkent’te 4 ay boyunca 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde para ve eşya çaldıkları tespit edilen hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi.

Başkent’te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

Başkent’te 4 ay boyunca 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde para ve eşya çaldıkları tespit edilen hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi. 21 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin U.K. ve kardeşi K.K. ile A.D., A.A. B.İ.B., B.G. olduklarını tespit etti.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi içinden, 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 kardeş U.K. ve K.K. tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Adapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül olduAdapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül oldu
Minibüs yangınında kundaklama şüphesiMinibüs yangınında kundaklama şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.