Başkentte hırsızlık operasyonu

Nallıhan ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nallıhan'da çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, Yukarıbağlıca, Eymir ve Doğandere mahallelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen enerji ve kablo hırsızlığını, Karahisar Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan hırsızlığını ve Eymir Mahallesi'ndeki bahçeden hırsızlık olayını Nallıhan'da ikamet eden H.H.K, A.G, N.G. ve Ç.B.Ç'nin gerçekleştirdiğini saptadı.

Bunun üzerine Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden polis ve jandarma ekipleri belirlenen iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda H.H.K, A.G, N.G. ve Ç.B.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.K. tutuklanırken A.G. ve N.G. adli kontrol şartıyla, Ç.B.Ç ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

