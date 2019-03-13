HABER

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 03:05 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde Bekçi ekiplerinin kimlik sorgulaması yapmak istediği 3 kişiden biri tabancayla ateş açtı.Olay saat 01.30 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Durali Alıç Mahallesi’nde bulunan Dağlıca Şehitler Parkında Meydana geldi.

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde Bekçi ekiplerinin kimlik sorgulaması yapmak istediği 3 kişiden biri tabancayla ateş açtı.
Olay saat 01.30 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Durali Alıç Mahallesi’nde bulunan Dağlıca Şehitler Parkında Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Bekçi ekipleri, Dağlıca Şehitler Parkı’nda bulunan 3 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bekçileri görünce tabanca ile ateş açan şahıs ve yanındaki 2 kişi kaçmaya başladı. Bekçilerin yakalama çalışmaları sonucu Batuhan A. isimli şüpheli şahıs yakalanırken kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi kaçtı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği parkta incelemede bulunan polis ekipleri, mermi kovanı aradı. Yapılan inceleme sonucu ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş açıldı

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Beşiktaş’ta trafik kazası; 1 yaralıBeşiktaş’ta trafik kazası; 1 yaralı
İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralıİki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.