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Başkentte "korsan"a darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

Keçiören ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kitap, kitap kapağı ve kitap formalarının bulunduğu 81 bin 331 korsan materyale el konuldu - Polis kamerasına, Alman anatomist Johannes Sobotta'nın yazdığı İnsan Anatomisi Atlası'nın da aralarında olduğu yabancı yazarlara ait birçok kitabın satışa sunulmak üzere kutulanarak depolandığı yansıdı

AYKUT KARADAĞ / CANKUT TAŞDAN - Başkentte bir depoya düzenlenen baskında, kitap, kitap kapağı ve kitap formalarının bulunduğu 81 bin 331 korsan materyale el konuldu.

Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Mithapaşa Caddesi'ndeki bir depoda bandrolsüz kitapların bulunduğu bilgisi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası depoya baskın yaptı.

Baskında, kitap, kitap kapağı ve kitap formalarının bulunduğu 81 bin 331 korsan materyale el konuldu.

Polis kamerasına Alman anatomist Johannes Sobotta'nın yazdığı İnsan Anatomisi Atlası gibi yabancı yazarlara ait bir çok kitabın da satışa sunulmak üzere kutulanarak depolandığı yansıdı.

- Korsancılığa ağır darbe

Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin korsan yayınlarla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığının operasyonları da sürüyor.

Bakanlığın "Sahtecilik ve Korsanlıkla Mücadelede İl Denetim Komisyonları" aracılığıyla geçen yıl ilk 9 ayda yasa dışı ticaretin önlenmesi için düzenlenen 600 operasyonda 836 bin 132 materyal ele geçirildi.

Bu yılın aynı döneminde de 839 operasyon gerçekleştirilerek 1 milyon 167 bin 897 korsan CD, kitap, film ve albümün ele geçirildiği öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Başkent polisinden "Korsan" yayına ağır darbe Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı

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