Başkent’te “Sansar” lakaplı yankesici yakalandı

Ankara’da vatandaşların telefon, cüzdan ve değerli eşyalarını yankesicilik yaparak çalan “Sansar” lakaplı şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sıkça gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçip inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, olayların sıklıkla yaşandığı Çankaya bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucunda hırsızlık olayların “Sansar” lakaplı Edip Ş’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Edip Ş’nin 12 yankesicilik olayına karıştığı belirlendi. Edip Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

