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Başkentte şaşırtan olay! 'Çakmak' nedeniyle tartıştığı kişinin babasını vurdu

07.11.2023 22:33 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde çakmak kavgası kanlı bitti. H.E., çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla vurdu. M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı.

Başkentte şaşırtan olay! 'Çakmak' nedeniyle tartıştığı kişinin babasını vurdu

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, Seval Caddesi üzerinde çakmak tartışması kanlı bitti. H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi. Daha sonra ise ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun çağırdığı yere gitti. M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti.

M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K., gözaltına alındı.

Tedaviye alınan M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

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Ankara tartışma çakmak

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