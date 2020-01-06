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  4. Başkent’te tulum ve kemençe rüzgarı esecek

Başkent’te tulum ve kemençe rüzgarı esecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Rize, Başkent Ankara’ya kültürü ve yöresel lezzetleri ile Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ne çıkarma yapıyor.

Rize, Başkent Ankara’ya kültürü ve yöresel lezzetleri ile Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ne çıkarma yapıyor. 9 Ocak Perşembe ve 12 Ocak Pazar akşamına kadar sürecek olan Rize Fuarı’nda kemençe ve tulum sesleri ile horonlar oynanıp, Rize’nin lezzetleri ise damakları şenlendirecek.
9 Ocak saat 11.00’den itibaren erken saatlerde kurulacak dev ızgaralar ile Karadeniz’in simgesi tonlarca hamsi pişirilecek ve fuara katılan ziyaretçilere ikram edilecek. Karadeniz müzikleri eşliğinde hamsi ziyafeti fuarda renkli ambiyansların yaşanmasına neden olacak
Rize’nin kültür ve sanatının en güzel örnekleri Altınpark ANFA Fuar alanında görücüye çıkarken, yöresel lezzetlerinden Rize’nin muhlaması, hamsili pilavı, tereyağı, peyniri, Rize pidesi, Rize kavurması, kara lahana çorbası ve tatlılarından Laz böreği, pepeçura ile enişte lokumunun fuar ziyaretçilerini oldukça cezbetmesi bekleniyor.
Rize Fuarı denilince sadece yöresel tatlar değil müzik ziyafeti de kulakların pasını alacak. Kemençe ve tulumlar hiç susmayacak, kurulacak horonlara fuarı ziyaret eden vatandaşların da katılım sağlaması Rize Fuarını bayram havasına sokacak
Fuar süresince hem açılış günü hem de onu takip eden günlerde Karadeniz müziğinin yerli isimleri de sahne alıp, halkı adeta coşturacak. 9 Ocak Perşembe günü Fatih Aksoy ile Emine Özdemir Yılmaz sahne alırken, 10 Ocak’ta Murat Köse, 11 Ocak’ta Lütfü Güner ve Serkan Baş sahne alacak. Fuarın son gününde ise yerel sanatçı Kaan Yıldırım konseri ile türkü ziyafeti sunulacak
Ankara’da Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Rize Hamsi Günleri Fuarı’nda 500 bin ziyaretçi rekoru kırılması beklenirken, Akseller Fuarcılık Fuar Koordinatörü Onur Tavut yaptığı açıklamada, “Sadece Rizeli hemşehrilerimizin değil Ankara’daki tüm vatandaşlarımızı hamsi ziyafetine bekliyoruz. Tonlarca hamsiyi dev ızgaralarda pişirerek ikramlarımızı yapacağız. Karadeniz’i ve Rize’yi görmeyen ve merak edenler için güzel bir fırsat olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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