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  4. Başkent’te virajı alamayan motosiklet sürücüsü duvara çarptı: 1 ölü

Başkent’te virajı alamayan motosiklet sürücüsü duvara çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 07:03 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza saat 03.15 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Peçenek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.15 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Peçenek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Y.(30) yönetimindeki 06 CAA 953 plakalı motosiklet sürücüsü, Peçenek Caddesinden Şehir merkezi istikametine gitmek isterken virajı alamayarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Y. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ahmet Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Ahmet Y.’nin cansız bedeni ise Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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