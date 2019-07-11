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Başkentteki PKK/KCK operasyonunda tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturmasında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan 3 zanlı, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Buradaki sorgularının ardından F.A'nın, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanmasına, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

Zanlıların, 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerine yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

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