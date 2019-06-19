İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz." dedi.

Selçuk, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlenen "Memur-Sen İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmasında, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

AK Parti iktidarı döneminde kamu görevlilerinin sendikalaşma oranının arttığını ifade eden Selçuk, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

Bakan Selçuk, İstanbul'a son 17 yılda toplam 304 milyar lira yatırım yapıldığını ve bunun yerel seçimlerin ardından artarak devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bakanlık olarak bugüne kadar aktardığımız kaynak 58,3 milyar lira. İstanbul’da gönül belediyeciliği Cumhurbaşkanımız ile 25 yıl önce başladı. Haliç'te kokudan geçilmiyordu. Çamur yığınına dönüşmüştü Haliç. Şimdi tarihteki şanına yaraşır bir hale geldi. Artık Haliç, İstanbul'un Altın Boynuzu olarak sizlere hizmet veriyor. İstanbul sokaklarının çöpten, kokudan geçilmediği, mahallelerde çöp dağlarının oluştuğu günleri unutmadık. Su kesintilerini, uzayan kuyrukları unutmadık. İstanbul’da 25 yılda nereden nereye geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. İstanbul'u Gebze'den Halkalı'ya raylı sistemlerle buluşturan AK Parti belediyeciliğidir. İnşallah yeni dönemde hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmak.

Gelecek dönemde yaygınlaştırdığımız toplu taşıma ağından değerli öğretmenlerimiz ücretsiz yararlanacak."