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"Baskılara boyun eğmeyin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz." dedi.

Selçuk, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlenen "Memur-Sen İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmasında, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

AK Parti iktidarı döneminde kamu görevlilerinin sendikalaşma oranının arttığını ifade eden Selçuk, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

Bakan Selçuk, İstanbul'a son 17 yılda toplam 304 milyar lira yatırım yapıldığını ve bunun yerel seçimlerin ardından artarak devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bakanlık olarak bugüne kadar aktardığımız kaynak 58,3 milyar lira. İstanbul’da gönül belediyeciliği Cumhurbaşkanımız ile 25 yıl önce başladı. Haliç'te kokudan geçilmiyordu. Çamur yığınına dönüşmüştü Haliç. Şimdi tarihteki şanına yaraşır bir hale geldi. Artık Haliç, İstanbul'un Altın Boynuzu olarak sizlere hizmet veriyor. İstanbul sokaklarının çöpten, kokudan geçilmediği, mahallelerde çöp dağlarının oluştuğu günleri unutmadık. Su kesintilerini, uzayan kuyrukları unutmadık. İstanbul’da 25 yılda nereden nereye geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. İstanbul'u Gebze'den Halkalı'ya raylı sistemlerle buluşturan AK Parti belediyeciliğidir. İnşallah yeni dönemde hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmak.
Gelecek dönemde yaygınlaştırdığımız toplu taşıma ağından değerli öğretmenlerimiz ücretsiz yararlanacak."

Selçuk, planlanan ve hayata geçirilmesi amaçlanan projelerden de bahsederek, geçmiş dönemlerden herkesin pay çıkarması gerektiğini hatırlattı.

- "Kritik sürece girildi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerel seçimlerin ardından CHP adaylarının kazandığı illerde yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini ve işten çıkarılmaların yanlış olduğunu anlattı.

Kritik bir sürece girildiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakınız yerel seçimler sonrası bazı belediyelerde çalışan kardeşlerimizin üye oldukları sendikalarını değiştirmeleri için baskı altına alındıklarını üzülerek duyduk. Anayasal bir hak olan sendikaya üye olma temel özgürlüklerdendir.
Memurlarımız ve işçilerimiz, kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda özgürce istediği sendikaya üye olabilir.
Aynı şekilde yine Anayasamızda net bir şekilde ifade edildiği üzere hiç kimse üyelikten ayrılmaya da zorlanamaz.
Buradan özellikle belirtmeliyim ki Anayasamızın, 657 Sayılı Kanunu kapsamında bakanlığımın denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızdadır. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz. Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın.
Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz. Yakın bir zamanda 5. Toplu Sözleşme görüşmelerine de başlayacağız. Şimdiden kamu personelimiz için, Toplu Sözleşmenin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Programda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, Bakan Selçuk'a yerel seçimlerin ardından belediyelerde sendikal baskıları içeren raporu takdim etti.

Programın sonunda salonda bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

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