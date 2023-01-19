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Başörtüsü teklifi komisyonda

19.01.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla Anayasa'nın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Başörtüsü teklifi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve 336 milletvekilinin imzası bulunan Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine AK Parti'li, MHP'li, CHP'li ve İYİ Parti'li komisyon üyeleri katılırken HDP'li üyeler katılmadı. Komisyona ayrıca aile ve sosyal hizmetler ile milli eğitim bakan yardımcıları, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, teklifin 1'inci maddesinin Anayasa'nın 'Din ve Vicdan Hürriyeti' başlıklı 24'üncü maddesinde, kadınların başörtülü ya da başörtüsüz olmaları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmamaları ve temel hak ve hürriyetlerden eşit olarak faydalanabilmelerinin teminine yönelik değişiklik içerdiğini; 2'nci maddesinin ise Anayasa'nın 'Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları' başlıklı 41'inci maddesine evlilik birliğinin ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabileceği şeklinde ekleme yapılmasına ilişkin olduğunu söyledi.

Beyazıt, geçmişte idarenin bazı uygulamaları ile başörtüsünün yasaklandığını ve bu durumun toplumun pek çok kesimini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başörtüsünü yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen ne yazık ki ülkemizde yıllarca başörtüsü yasağı uygulanmış, bir daha asla geri dönmek istemeyeceğimiz mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan kızlarımız, kadınlarımıza yaşatılan trajedi, bir dönemin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Üniversite koridorlarında itilip kakılan, sırf 'başları örtülü' diye derslere giremeyen, bırakın kamuda istihdam edilmeyi, başları örtülü olduğu için kamu binalarına alınmayan, başörtülü fotoğrafıyla nüfuz cüzdanı basılmayan, vatandaş olmanın getirdiği anayasal haklarını kullanamayan, böylece mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatılan kadın manzaraları çok uzağımızda değil. Çocuklarının diploma ya da yemin törenlerine alınmayan anneleri, üniversitelerde kurulan ikna odalarını da kimsenin unutabileceğini zannetmiyorum. Sadece kadınlar mı mağdur olan? Kızı başörtüsü nedeniyle eğitim hakkını kullanamadığında okulu bırakmaya karar verdiğinde, yıllarca verdiği emeği düşünüp gözyaşını içine akıtan babalar, eşi kamuda soruşturma geçirip işten çıkarılan eşler de mağdur edildi."

Komisyon Başkanı Beyazıt'ın konuşmasının ardından teklifin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: DHA

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