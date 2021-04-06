Başparmağın uzunluğu doktoru bile şaşkına çevirdi: ''İlk defa görüyorum''

Anna Tantillo, katıldığı bir televizyon programında ayak ve ayak bileği cerrahı Doktor Brad Schaeffer'e tedavi olmak için başvuru yaptı. Anna, doktor Brad'e, 'gerçekten çok acıyor' diyerek kendisine yardım etmesini istedi.

''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAKA İLE KARŞILAŞMADIM''

Dr Schaeffer, ''İlk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Şahsen hiç bu kadar uzun ayak parmağı olan bir hasta görmedim'' diyerek ekstra uzun parmağın muhtemelen daha sonra başka sorunlara da neden olacağını açıkladı ve şöyle devam etti: "Ayak parmağınız bir parmağın iki katı büyüklüğünde attığınız her adımda bu eklemlerde iltihaba neden olur, sıkışır ve her adımda acı duymanıza neden olur.''

Dr. Schaeffer şimdi Anna'nın ağrısını hafifletmek için seçeneklerini gözden geçirecek ve hangi kemiğin çıkarılması veya kaynaştırılması gerektiğini belirleyecek.



