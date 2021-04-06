HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Başparmağın uzunluğu doktoru bile şaşkına çevirdi: ''İlk defa görüyorum''

Başparmağın uzunluğu doktoru bile şaşkına çevirdi: ''İlk defa görüyorum''

06.04.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnanılmaz derecede uzun ayak parmağı olan kadın, doktoru bile şaşkına çevirdi. 'Bu kadar uzun ayak parmağı' olan bir hasta görmediğini söyleyen doktor, ''Bu son derece nadir görülen bir durum. Şu anda önümde sahip olduğum iş bu'' dedi.

Başparmağın uzunluğu doktoru bile şaşkına çevirdi: ''İlk defa görüyorum''

Anna Tantillo, katıldığı bir televizyon programında ayak ve ayak bileği cerrahı Doktor Brad Schaeffer'e tedavi olmak için başvuru yaptı. Anna, doktor Brad'e, 'gerçekten çok acıyor' diyerek kendisine yardım etmesini istedi.

Screenshot_11

''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAKA İLE KARŞILAŞMADIM''

Dr Schaeffer, ''İlk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Şahsen hiç bu kadar uzun ayak parmağı olan bir hasta görmedim'' diyerek ekstra uzun parmağın muhtemelen daha sonra başka sorunlara da neden olacağını açıkladı ve şöyle devam etti: "Ayak parmağınız bir parmağın iki katı büyüklüğünde attığınız her adımda bu eklemlerde iltihaba neden olur, sıkışır ve her adımda acı duymanıza neden olur.''

Screenshot_9

Dr. Schaeffer şimdi Anna'nın ağrısını hafifletmek için seçeneklerini gözden geçirecek ve hangi kemiğin çıkarılması veya kaynaştırılması gerektiğini belirleyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Akıllara durgunluk veren anlarAkıllara durgunluk veren anlar
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Google kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

Kameralara takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

Sakarya'da telefon tamircisinde korkutan olay! Cep telefonu bir anda alev aldı

Korkutan olay! Dükkan sahibi büyük şok yaşadı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık anbean güvenlik kamerasında

Akıllara durgunluk veren anlar

Korku dolu anlar! Kanadı kapanan paramotor zemine böyle çakıldı

Korku dolu anlar! Paramotor böyle çakıldı

Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı

Dubai’de ortalığı karıştıran çekim!

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Köpek havlamaya başlayınca fark edildi, ekipler harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.