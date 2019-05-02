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Basralılardan Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Kuveytli bir şeyhin Iraklı kadınlar hakkında hakaret içerikli sözlerini protesto eden Basralılar, Kuveyt Başkonsolosluğu önünde toplanarak bayrağı yarıya indirdi.Kuveytli Avazim kabilesi şeyhi Felah bin Cami Arifi’nin "Dansöz kadınlar ülkemize Basra’dan geliyor" açıklaması iki ülke arasında diplomatik bir krize yol açarken, söz konusu şeyhin hakaret içerikli sözlerini protesto eden Basralılar, Kuveyt’in Başkonsolosluğu önünde toplanarak bayrağı yarıya indirip özür dilemesini istedi.

Kuveytli bir şeyhin Iraklı kadınlar hakkında hakaret içerikli sözlerini protesto eden Basralılar, Kuveyt Başkonsolosluğu önünde toplanarak bayrağı yarıya indirdi.
Kuveytli Avazim kabilesi şeyhi Felah bin Cami Arifi’nin "Dansöz kadınlar ülkemize Basra’dan geliyor" açıklaması iki ülke arasında diplomatik bir krize yol açarken, söz konusu şeyhin hakaret içerikli sözlerini protesto eden Basralılar, Kuveyt’in Başkonsolosluğu önünde toplanarak bayrağı yarıya indirip özür dilemesini istedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda bayrak güvenlik güçleri tarafından yeniden yerine asıldı.
Irak Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Irak kadınına hakaret içerikli açıklamaların yakından takip edildiği belirtilerek, "Bu kritik dönemde ayrım ve kinleri bir tarafa bırakarak, halklarımızı daha fazla yakınlaştırmamız gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Irak Dışişleri Bakanlığı Iraklı kadınlara yapılan hakaretten dolayı Kuveyt’in özür dileyeceğini belirtirken, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Basra’da meydana gelen olayı ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi. Kuveyt Başkonsolosluğunun konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz yaz aylarında hükümet karşıtı şiddetli protestolara sahne olan Irak’ın güneyindeki Basra kentinde İran Başkonsolosluğu ateşe verilmişti.

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