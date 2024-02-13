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Başroller projeden teker teker ayrılmıştı! Atv o dizinin fişini çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Atv'nin Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen dizisi Safir hakkında final kararı verildi. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı fenomen dizide başroller teker teker projeden ayrılınca dizi hakkında karar verildi.

NTC Medya’nın Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Projeden başroller teker teker ayrıldı.

İpek Tuzcuoğlu’nun ardından İlhan Şen, Erkan Bektaş ve Gizem Karaca’nın veda edeceği açıklanan Semih Bağcı’nın yönettiği dizinin son fragmanı ise heyecan yarattı.

safir

Geçen hafta reytingleri beklentiyi karşılamayan dizinin 26. bölümde final yapmasına karar verilmiş ancak son haftanın reytinglerine göre birkaç bölüm daha uzatılıp uzatılmayacağı konusuna karar verileceği gündeme gelmişti.

SAFİR 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi hakkında karar verildi ve büyük ihtimalle Safir 26. bölümde yapılacak finalle ekran macerasını noktalayacak.

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