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  4. Başsavcılık açıkladı! İliç'teki altın madeni faciasıyla ilgili Kanadalı firmanın yöneticisi de gözaltına alındı

Başsavcılık açıkladı! İliç'teki altın madeni faciasıyla ilgili Kanadalı firmanın yöneticisi de gözaltına alındı

15.02.2024 22:22 | Son Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinde 9 kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşanan toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.

Başsavcılık açıkladı! İliç'teki altın madeni faciasıyla ilgili Kanadalı firmanın yöneticisi de gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

AA-20240214-33698165-33698156-ERZINCANDA_ALTIN_MADENININ_BULUNDUGU_BOLGEDE_TOPRAK_KAYMASI_MEYDANA_GELDI

"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır."

AA-20240214-33703732-33703730-ERZINCANDA_TOPRAK_KAYMASININ_YASANDIGI_MADEN_OCAGI_BOLGESI_HAVADAN_GORUNTULENDI

Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği vurgulandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç Maden
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