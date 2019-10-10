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Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı harekâta yönelik sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı.

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu “Barış Pınarı Harekatı” üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir.” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık barış pınarı sosyal medya

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