Başsavcılıktan Pendik'te işaretlenen evlere ilişkin açıklama

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 4 eve kırmızı işaret konulması ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Amcasına kızan 15 yaşındaki S.Y.'nin evleri işaretlediği belirtilen açıklamada, S.Y.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve "Suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediği" tespitine yer verilen rapor doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul ili Pendik ilçesinde 28.01.2020 tarihinde ihbar üzerine müştekiler H.Y., T.Y., Y.Y. ve G.Y.'ye ait olan dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede olan tanıkların bilgisine başvurulmuştur.

Polis merkezine 29.01.2020 tarihinde müracaat eden müşteki H.Y.'nin söz konusu eylemin oğlu S.Y. (2005 doğumlu) tarafından gerçekleştirildiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.'nin davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir.