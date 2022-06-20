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  4. Başta yemek tabağı sandı, gerçeği yanına gittiğinde anladı: Şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Başta yemek tabağı sandı, gerçeği yanına gittiğinde anladı: Şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

20.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivaslı Hüseyin Yıldırım, yaylada yemek tabağı sanarak bulduğu dev mantarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Çapı 35 ve çevresi 110 santimetre genişliğindeki dev mantarı görenler büyük şaşkınlık yaşarken, Hüseyin Yıldırım ise daha önce kimsenin bu büyüklükle mantar bulmadığını belirtti. Yıldırım, "Herhangi bir fiyat düşünmedim şu anda öyle bir fikrim yok, eğer alıcı bulunursa bir şeyler yaparız” dedi.

Sivaslı Hüseyin Yıldırım yaylada bulduğu dev mantarla Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday. Yıldırım, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Navruz Yaylasında mantar aramaya çıktı. Yıldırım mantar topladığı sırada; çapı 35 ve çevresi 110 santimetre genişliğinde dev bir mantar buldu. Mantarı görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce kimsenin bu büyüklükle mantar bulmadığını söyleyen Yıldırım, dev mantarı ile Guinness Rekorlar Kitabına başvurmak istediğini söyledi.

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"DAHA ÖNCEDEN BÖYLESİ BİR MANTAR İLE KARŞILAŞMADIK"

Mantar hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Yıldırım, “Dün sabah saat 10.00 sıralarında, köyün etrafında mantar toplamaya çıkmıştım. Mantar toplarken beyaz bir cisim gördüm, yemek tabağı sandım. Yanına gittiğim de devasa mantar olduğunu anladım. Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık.

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Topladığımız mantarlar bundan çok küçük oluyor. Köyde bulunan yaşlılara da gösterdik daha önce böyle büyük mantar görmediklerini söylediler. Köyden bazıları fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşmışlar. Bu mantarın çapı 35 santimetre, çevresi 110 santimetre genişliğinde” dedi.

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"GUİNNESS REKORLAR KİTABINA BAŞVURMAK İSTİYORUZ"

Satmak için fiyat düşünmediğini ama Guinness rekorlar kitabına başvuracağını belirten Hüseyin Yıldırım, “Bu mantar doğada yetişen mantardır. Bu yenilebilen mantarlardan, herhangi bir hormon uygulanmamıştır dağda nasıl büyüdü ise öyledir. Guinness rekorlar kitabına başvurmak istiyoruz. Herhangi bir fiyat düşünmedim şu anda öyle bir fikrim yok, eğer alıcı bulunursa bir şeyler yaparız” diye konuştu.

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(İHA)

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