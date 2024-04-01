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Basur nedir, belirtileri nelerdir? Basur nasıl geçer?

Cem Ölmez Cem Ölmez
13.03.2024 20:27
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Basur, tıbbi terimle hemoroid olarak da bilinen, anüs veya makat bölgesindeki damarlarda şişme ve iltihaplanma sonucu oluşan yaygın bir rahatsızlıktır. Bu durum, kan damarlarının veya rektumun etrafındaki yumuşak doku ve damarların şişmesi veya iltihaplanması nedeniyle oluşabilir. Hemoroid genellikle acı, kaşıntı, kanama ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Basur nedir, belirtileri nelerdir? Basur nasıl geçer?

İçindekiler

  • Basur nedir?
  • Basur belirtileri nelerdir?
  • Basura ne iyi gelir?

Basur genellikle tıbbi müdahale gerektiren bir durum olmasa da, tedavi edilmezse semptomlar kötüleşebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde veya semptomlar şiddetlenirse bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Uzman uygun tedavi seçeneklerini değerlendirecek ve rahatsızlığınızı hafifletmek için size rehberlik edecektir.

Basur nedir?

Basur, makat ve anüste bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Hemoroid olarak da bilinir. Hemoroidler iç veya dış olabilir. İç hemoroidler rektumun içinde bulunurken dış hemoroidler anüsün dışında bulunur. Basur neden olur? sorusu için hemoroidlerin yaygın nedenleri şunlardır:

  • Dışkılama sırasında zorlanma
  • Kabızlık
  • İshal
  • Hamilelik
  • Obezite
  • Yaşlanma
  • Düşük lifli diyet

Basur belirtileri nelerdir?

Basurun belirtileri, genellikle anüs veya makatta rahatsızlık, acı, yanma hissi, kaşıntı ve kanama olarak kendini gösterir. Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler, dışkıda kan veya parlak kırmızı renkte kan damlası görmek, dışkı ile ilişkili kanamalar, tuvalet kağıdında veya tuvalette kan lekeleri görme, basurun belirtileri arasında yer alabilir. Basur belirtileri şöyledir:

  • Makat bölgesinde kaşıntı
  • Makat bölgesinde ağrı
  • Dışkılama sırasında kanama
  • Makat bölgesinde şişlik
  • Dışkılama sırasında makat bölgesinden bir kitle çıkması

Basura ne iyi gelir?

Basurun tedavisi semptomların şiddetine ve rahatsızlığın tipine bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda semptomları hafifletmek için evde uygulanabilecek tedaviler, özellikle kabızlık ve ishalin önlenmesine odaklanarak genellikle etkili olabilir. Bunlar arasında lif açısından zengin bir diyet, yeterli su içme, düzenli egzersiz yapma, kabızlık için lif takviyeleri veya yumuşatıcılar kullanma, anüs bölgesini temiz ve kuru tutma, ılık oturma banyoları yapma ve kaşıntıyı azaltmak için kremler veya losyonlar kullanma yer alabilir.

Hemoroidlerin çoğu kendi kendine iyileşir. Ancak semptomlarınız şiddetliyse veya kendi kendine iyileşmiyorsa ve hâlâ basur nasıl geçer diye soruyorsanız aşağıdaki önerilerden size uygun olanı deneyebilirsiniz:

  • Uzman bir doktor tarafından onay alınması koşuluyla; Makat bölgesindeki ağrı ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olabilecek reçetesiz veya reçeteli basur kremi
  • Makat bölgesindeki ağrı ve şişliği azaltmak için ılık su banyosu yapmak
  • Doktorunuzun yönlendirmesiyle uygulanacak "Lastik bant ligasyonu", "Skleroterapi" ya da "Hemoroidektomi" yöntemleri
  • Lif açısından zengin bir diyet uygulamak. Sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lifli gıdaları diyetinize dahil etmek
  • Dışkılama sırasında zorlamamaya özen göstermek
  • Düzenli egzersiz yapmak, bağırsak hareketlerini artırabilir ve kan dolaşımını iyileştirerek basur semptomlarını azaltabilir.
  • Aloe vera jeli, basur bölgesindeki yanmayı ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Elma sirkesi, doğrudan uygulandığında kaşıntıyı ve yanmayı hafifletebilir. Ancak, cilt hassasiyetine neden olabilir.
  • Tırnakların kısa tutulması, anüs bölgesine zarar verme riskini azaltabilir ve kaşıntıyı önleyebilir.
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