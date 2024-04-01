Basur nedir, belirtileri nelerdir? Basur nasıl geçer?

Basur genellikle tıbbi müdahale gerektiren bir durum olmasa da, tedavi edilmezse semptomlar kötüleşebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde veya semptomlar şiddetlenirse bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Uzman uygun tedavi seçeneklerini değerlendirecek ve rahatsızlığınızı hafifletmek için size rehberlik edecektir.
Basur, makat ve anüste bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Hemoroid olarak da bilinir. Hemoroidler iç veya dış olabilir. İç hemoroidler rektumun içinde bulunurken dış hemoroidler anüsün dışında bulunur. Basur neden olur? sorusu için hemoroidlerin yaygın nedenleri şunlardır:
Basurun belirtileri, genellikle anüs veya makatta rahatsızlık, acı, yanma hissi, kaşıntı ve kanama olarak kendini gösterir. Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler, dışkıda kan veya parlak kırmızı renkte kan damlası görmek, dışkı ile ilişkili kanamalar, tuvalet kağıdında veya tuvalette kan lekeleri görme, basurun belirtileri arasında yer alabilir. Basur belirtileri şöyledir:
Basurun tedavisi semptomların şiddetine ve rahatsızlığın tipine bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda semptomları hafifletmek için evde uygulanabilecek tedaviler, özellikle kabızlık ve ishalin önlenmesine odaklanarak genellikle etkili olabilir. Bunlar arasında lif açısından zengin bir diyet, yeterli su içme, düzenli egzersiz yapma, kabızlık için lif takviyeleri veya yumuşatıcılar kullanma, anüs bölgesini temiz ve kuru tutma, ılık oturma banyoları yapma ve kaşıntıyı azaltmak için kremler veya losyonlar kullanma yer alabilir.
Hemoroidlerin çoğu kendi kendine iyileşir. Ancak semptomlarınız şiddetliyse veya kendi kendine iyileşmiyorsa ve hâlâ basur nasıl geçer diye soruyorsanız aşağıdaki önerilerden size uygun olanı deneyebilirsiniz: