Batı Afrikalı ünlüler Türkiye'ye hayran kaldı

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Nijeryalı gazeteci, yazar ve siyasetçi Chief Dele Momodu, Kapadokya gezilerinde gördüğü mağaralar, balonlar ve eski şehrin hayal edemeyeceği güzellikte olduğunu belirterek, "Burada her şey doğal, yemekler şahane, sağlıklı ve lezzetli. Türkiye'ye her gelişimde mutlu oluyorum." dedi.
Batı Afrika ülkelerinde, peri bacaları, yer altı şehirleri, vadileri ve pek çok tarihi mekanıyla ünlü Kapadokya'nın tanıtımı için hayata geçirilen bir proje kapsamında Türkiye'ye gelen Nijerya ve Ganalı ünlüler izlenimlerini AA muhabirine anlattı.
Türkiye'nin tanıtıldığı "Kapadokya Özel Sayısı"nın yayınlanacağı "Ovation International" dergisinin de sahibi olan Momodu, bütün arkadaşlarına Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi.
Nijerya, Gana ve Benin'de yayınlanan ve Batı Afrika'ya hitap eden derginin yanı sıra siyasi kişiliği ve geçmişteki devlet başkanlığı adaylığıyla da tanınan Momodu, Türkiye'ye üçüncü gelişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye pek çok kez geldim. İstanbul, Kapadokya ve Ankara'yı gezdim. Burayı sevdim, arkadaşlarıma 'Türkiye ölmeden önce gelmeniz, görmeniz gereken yerlerden' diyorum. Burada her şey çok güzel, doğal ve huzurlu. Alışveriş için de çok güzel mekanlar var, bu nedenle dünyanın her yerinden turistler geliyor. Kaldığım oteller olağanüstüydü. Kapadokya'da ilk kez bir mağara otelde kaldım. Kapadokya Türkiye'deki en sevdiğim yer oldu."
Momodu, Türk insanının arkadaş canlısı olduğunu, gezi boyunca kendisini rahatlamış ve tazelenmiş hissettiğini dile getirdi.
Momodu, "Kapadokya'daki mağaralar, havada uçan balonlar ve eski şehir hayal edemeyeceğim güzellikteydi. Ayrıca burada her şey doğal, yemekler şahane, sağlıklı ve lezzetli. Türkiye'ye her gelişimde mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.
- "Ailemle birlikte tekrar gelmek istiyorum"
Nijeryalı oyuncu Richard Mofe-Damijo, Türkiye gezisinin çok ilginç ve inanılmaz olduğunu, ilk kez gittiği Kapadokya'da insanların samimiyeti başta olmak üzere her şeyi çok sevdiğini söyledi.
Aynı zamanda avukat ve iletişim uzmanı da olan Mofe-Damijo, konakladığı mağara otellerden etkinlendiğini, hayatında böyle bir şey görmediğini ifade etti.
Mofe-Damijo, insanların çok sıcak ve samimi olduğunu vurgulayarak, "Karşılaştıklarımız herkes bize yemek, çay, kahve, su ikram etmek istedi. Çok sıcak insanlar, kesinlikle ailemle birlikte tekrar gelmek istiyorum." dedi.
Türkiye ile Batı Afrika ülkeleri arasında ekonomik ve kültürel bağlar da olduğuna dikkati çeken Mofe-Damijo, şöyle devam etti:
"Özellikle moda endüstrisi, kumaş ve giyim alanında ticaretimiz var. Ayrıca mobilya da geliyor. Bir arkadaşımın otelinin mobilyaları Türkiye'den gelmişti mesela. Burada Türkiye'de bir Nijerya restoranına gittim ve ortağı Türk'tü, bu birlikteliğin ve iş birliğinin bir göstergesi."
Mofe-Damijo, Türkiye'ye ilk gelişi olduğunu, sosyal medyadaki takipçilerine de Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ettiğini ve çok sayıda mesaj aldığını sözlerine ekledi.
- "Herkesin hayatından en azından bir kez gelmesi lazım"
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da avukatlık, televizyon sunuculuğu ve modellik yapan Sandra Ankobiah ise ilk olarak 2013'te geldiği Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Önceki gelişinde sadece İstanbul'da kaldığını, bu gezisinde Kapadokya'yı ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Ankobiah, şunları kaydetti:
"Gelmeden önce Kapadokya'yı hiç duymamıştım. Davet edilince internetten biraz baktım ve çok heyecanlandım. Kapadokya gezmek için çok güzel bir yer, herkesin hayatında en azından bir kez gelmesi lazım. Yer altı şehri, mağaraları her biri gerçek bir tecrübe. Buradaki insanların samimiyeti çok hoştu. Mağara otelinde çok iyi karşılandık, Kapadokya'ya tekrar gidersem aynı yerde kalacacağım."
Hava şartlarından dolayı balona binemediklerini ama manzarasının çok güzel olduğunu belirten Ankobiah, "Yemekleri de beğendim, Kapadokya asla unutamayacağım bir tecrübe oldu." diye konuştu.
Ankobiah, "Bundan sonra Gana'da Türkiye ile ilgili haberlerin daha çok yer bulacağını umuyorum. Yaşadığım inanılmaz deneyimleri sosyal medyada paylaştım ve bu paylaşımlar takipçilerimi de heyecanlandırdı. Özellikle Kapadokya hakkında sorular geldi. Daha fazla şey bilmek istiyorlar. Umuyorum ki daha çok insan gelir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Nijerya, Gana ve Benin vatandaşlarına sesimizi duyurmak istiyoruz"
Batı Afrika'nın üç ünlü ismini İstanbul ve Kapadokya'da ağırlayan The Butik Grup üst yöneticisi Aydın Adem Yıldırım ise misafirlerini Türkiye'yi yurt dışında tanıtmak için getirdiklerini söyledi.
Momodu ile birlikte "Ovation International" dergisi için Batı Afrika ülkelerine yönelik Türkiye ile ilgili özel bir sayı hazırladıklarını belirten Yıldırım, "Bu sayıda Türkiye'de turizm, iş olanakları ve üretim hakkında bilgiler yer alacak. Nijerya, Gana ve Benin vatandaşlarına sesimizi bu şekilde duyurmak istiyoruz." dedi.
Türkiye ve İstanbul'u tanıtmak için davet üzerine gelen misafirlerinin, İstanbul ve Kapadokya'da çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaştıklarını hatırlatan Yıldırım, bu görselleri derginin özel sayısında da kullanmak istediklerini kaydetti.
Yıldırım, "Kapadokya çok güzel geçti, sadece tek olumsuzluk hava şartlarından dolayı balona bindiremedik ama son gün dahi olsa balonların kalkışını gördüler ve mutlu oldular. Temmuz ayında tekrar gelecekler. Kapadokya'da Nijerya dostluk günleri düzenlemeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
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