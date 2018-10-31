Batı Afrikalı ünlüler Türkiye'ye hayran kaldı

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Nijeryalı gazeteci, yazar ve siyasetçi Chief Dele Momodu, Kapadokya gezilerinde gördüğü mağaralar, balonlar ve eski şehrin hayal edemeyeceği güzellikte olduğunu belirterek, "Burada her şey doğal, yemekler şahane, sağlıklı ve lezzetli. Türkiye'ye her gelişimde mutlu oluyorum." dedi.

Batı Afrika ülkelerinde, peri bacaları, yer altı şehirleri, vadileri ve pek çok tarihi mekanıyla ünlü Kapadokya'nın tanıtımı için hayata geçirilen bir proje kapsamında Türkiye'ye gelen Nijerya ve Ganalı ünlüler izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'nin tanıtıldığı "Kapadokya Özel Sayısı"nın yayınlanacağı "Ovation International" dergisinin de sahibi olan Momodu, bütün arkadaşlarına Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Nijerya, Gana ve Benin'de yayınlanan ve Batı Afrika'ya hitap eden derginin yanı sıra siyasi kişiliği ve geçmişteki devlet başkanlığı adaylığıyla da tanınan Momodu, Türkiye'ye üçüncü gelişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye pek çok kez geldim. İstanbul, Kapadokya ve Ankara'yı gezdim. Burayı sevdim, arkadaşlarıma 'Türkiye ölmeden önce gelmeniz, görmeniz gereken yerlerden' diyorum. Burada her şey çok güzel, doğal ve huzurlu. Alışveriş için de çok güzel mekanlar var, bu nedenle dünyanın her yerinden turistler geliyor. Kaldığım oteller olağanüstüydü. Kapadokya'da ilk kez bir mağara otelde kaldım. Kapadokya Türkiye'deki en sevdiğim yer oldu."