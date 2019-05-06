HABER

Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.

Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, “Ülkemizin bulunduğu konum çok önemli. Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Mesleğimizi icra ederken de insanımızın menfaatlerini unutmamalıyız” dedi.
OMÜ Psikoloji Bölümü Psikoloji Topluluğu tarafından “100. Yıla Özel Psikoloji Günleri” etkinliği düzenlendi. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda gerçekleştirilen düzenlenen etkinliğe, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Bekir Batı’nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk’ün Anadolu’da Kurtuluş Mücadele meşalesini yakmasının 100. yılına ithafen “19 Mayıs Anısına” adlı kısa bir film gösterimi gerçekleştirildi.
Ardından Psikoloji Topluluğu Başkanı Türkan Ceren Özer, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılına ithafen düzenledikleri Psikoloji Günleri’ne katılımlarından dolayı davetlilere ve etkinliğin hazırlık aşamasından itibaren emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılış konuşmasında, yapılan etkinliğin öğrenci topluluğu olarak artık gelenekselleşmeye başladığını ifade eden Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Murat Kurt, “Anlamı ve önemi büyük bir etkinlik ve bu etkinliğe katılımın giderek artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“İnsanların sorunları giderek artıyor ve karmaşıklaşıyor”
Sözlerine sempozyum ve kongrelerin önemine vurgu yaparak başlayan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, “Bilmek elbette güzel bir şey ama bilgiyi aktarmak ve paylaşmak daha da değerli. Özellikle öğrenci kongreleri, bilime önem verme ve bilimi paylaşma açısından son derece kıymetlidir” şeklinde konuştu.
‘İnsanı tanımak, anlamak’ olarak tanımladığı psikolojinin çok değer verdiği bir bölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Bekir Batı, sözlerine şöyle sürdürdü: “Süreç içerisinde insanların sorunları giderek artıyor ve karmaşıklaşıyor. Bu aynı zamanda biyolojik sorunlarla birlikte psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple insanlara verilecek desteği artırmakta fayda var. Bu bakımdan sizlere çok önemli görevler düşüyor. Görevlerinizi yerine getirirken okumak, öğrenmek yetişmek tek başına yeterli değil, bunu nerede ve nasıl kullandığınız çok önemli. Bu ülkenin bulunduğu konum çok önemli. Belki 300-500 yıldır milletler arası mücadele sürüyor. Sonuçta her millet kendi refahını artırmak için çalışıyor. Bu sebeple bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Nerden geldiğimizi nereye gideceğimizi bilmek zorundayız. Mesleğimizi icra ederken de insanımızın çıkarlarını, menfaatlerini unutmamalıyız.”

Üç gün sürecek kongrede önemli konular işlenecek
Üç gün sürecek kongrede ilk gün; Doç. Dr. Murat Kurt “Epilepsi Nöropsikolojisi”, Prof. Dr. Ömer Böke “Psikiyatrik Muayenede Konuşulmayanlar”, Psikolog Ömer Kınalı “Hipnoz Uygulamaları”, Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya da “Psikolojik Travma ve İyileşme” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.
İkinci günde ise Dr. Psikolog Şükriye Varol “Çocuklarla Ölümü Konuşmak”, Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu “Çocuk Ergen Psikiyatrisinde Normal/Anormal Ayrımı”, Klinik Psikoloğu Dr. Serap Altekin “Travma Sahası Profesyonellerinde İkincil Travmatizasyon, Tükenmişlik ve Özbakım”,Psikolog Burhan Ergün “Cinsel İstismar Mağduru Çocuğa Yaklaşım ve Adli Süreç” konularında katılımcılara bilgiler verildi.
Son gün ise öğrencilerin çalışmalarından oluşan atölyeler ile etkinlik sona erecek.

Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Tekne orucu tutan minikler ilk iftarını yaptıTekne orucu tutan minikler ilk iftarını yaptı
Patenle otobüse tutunarak kayan gence 108 lira cezaPatenle otobüse tutunarak kayan gence 108 lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.