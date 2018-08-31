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"Batı Karadeniz'in İncisi" gün batımında büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

"Batı Karadeniz'in İncisi" gün batımında büyüledi

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesinin ardından vatandaşlar sahile akın ederek gün batımının eşsiz güzelliğini seyretti.

38 kilometrelik kumsalı, 3 mavi bayraklı plajı ile turistlerin gözde turizm alanı olan bölgede, gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar liman ve kumsallara akın etti.

Liman çevresinde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, gün batımındaki kıyı balıkçılarının denizden dönüşündeki renkli görüntülerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca günbatımı

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