Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç çıkmadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in ara buluculuğunda dün başlayan Batı Sahra sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamındaki "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turunda da bir sonuca ulaşılamadı.

Köhler, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan görüşmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, çözüm arayışlarının hiç kolay olmadığını vurgulayarak, "Heyetlerin önünde yapmaları gereken daha çok iş var. Kimse hızlı bir sonuç beklemesin." dedi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklara dikkati çeken Köhler, "Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve gerekli güvenin inşası için samimi çabalara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Köhler, Batı Sahra sorununun maliyetinin "insanların çektiği acılar ve güvenlik nedenlerinden" dolayı kabul edilemeyecek derecede yüksek olduğunun altını çizdi.

"Yuvarlak masa toplantısının" ikinci turuna katılan heyetlerin müzakere sürecinin devamından yana tavır sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köhler, tarafların aynı formatta yeniden bir araya gelmek için uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.