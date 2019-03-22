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Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler: - "Heyetlerin önünde yapmaları gereken daha çok iş var. Kimse hızlı bir sonuç beklemesin" - "Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve gerekli güvenin inşası için samimi çabalara ihtiyaç var"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in ara buluculuğunda dün başlayan Batı Sahra sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamındaki "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turunda da bir sonuca ulaşılamadı.

Köhler, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan görüşmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, çözüm arayışlarının hiç kolay olmadığını vurgulayarak, "Heyetlerin önünde yapmaları gereken daha çok iş var. Kimse hızlı bir sonuç beklemesin." dedi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklara dikkati çeken Köhler, "Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve gerekli güvenin inşası için samimi çabalara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Köhler, Batı Sahra sorununun maliyetinin "insanların çektiği acılar ve güvenlik nedenlerinden" dolayı kabul edilemeyecek derecede yüksek olduğunun altını çizdi.

"Yuvarlak masa toplantısının" ikinci turuna katılan heyetlerin müzakere sürecinin devamından yana tavır sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köhler, tarafların aynı formatta yeniden bir araya gelmek için uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

- 6 yıl sonra ikinci buluşma

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in ev sahipliği yaptığı görüşmelerde Fas, Polisario Cephesi, Cezayir ve Moritanya'dan heyetler bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi Ulusal Sekreterliği üyesi Kathri Adbouh, Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Şeyh Ahmed, "yuvarlak masa toplantısında" heyetlere başkanlık yaptı.

Afrika'nın batısında 1975'ten bugüne gerilime yol açan Batı Sahra sorununun aşılması için Fas ve Polisario Cephesi, BM gözetiminde 6 yıl aradan sonra ilk kez 5-6 Aralık 2018'de müzakere masasına oturmuştu.

Köhler, ilk turun ardından yaptığı açıklamada, tarafların sorunu görüşmek üzere 2019'un ilk çeyreğinde yeniden bir araya gelmek için anlaştıklarını kaydetmişti.

- Batı Sahra sorunu

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında olduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.

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Batı Sahra (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler

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