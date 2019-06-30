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Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri nedeniyle gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

İskeçe’nin Serin Mahalle İmamı İlyaz Gündoğan Ahmetoğlu ve iki soydaş, dernek lokali ve ibadet yeri olarak kullanılmak istenilen prefabrik yapı nedeniyle gözaltına alındı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde Romanların yoğunlukla yaşadığı Serin Mahalle (Drosero) İmamı İlyaz Gündoğan Ahmetoğlu ve iki soydaş işçi, ibadet yeri oluşturmak amacıyla prefabrik bir yapıya bölüm ekledikleri gerekçesiyle izinsiz inşaat yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

İmam Ahmetoğlu ve iki işçi, bir gece nezarethanede kaldıktan sonra çıkarıldıkları suçüstü mahkemesince çalışmaların durdurulması ve gerekli izinlerin alınması şartıyla serbest bırakıldı.

İskeçe seçilmiş Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, çarşamba günü yaşanan olayda, Serin Mahalle İmamı Ahmetoğlu ve iki işçinin, mahalle gençleri tarafından kurulan kültür derneğinin merkezi olarak kullanılmak amacıyla satın alınan tekerlekli bir yapıya ibadet yeri olarak kullanılmak üzere küçük bir bölüm eklemeye çalıştıkları sırada tutuklandığını söyledi.

Hraloğlu, çalışmanın izinsiz olduğu gerekçesiyle kaçak inşaat yaptıkları suçlamasıyla suçüstü mahkemesine çıkarılan imam Ahmetoğlu ve iki işçinin, dernek yöneticilerinin bir ay içeresinde gerekli izin ve belgeleri sağlamaları koşuluyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Hraloğlu, dernek yöneticilerinin daha önce de İskeçe Tapu Kadastro Dairesi yetkililerince gerekli izinlerin bulunmadığı ileri sürülerek çalışmalara devam etmeleri durumunda 50 bin avroya kadar para cezasına çarptırılacakları konusunda uyarıldığını belirtti.

Müftü Yardımcısı Hraloğlu, Serin Mahalle'de minareli bir cami bulunmadığını ve vatandaşların ibadetlerini kendi imkanlarıyla oluşturdukları yerlerde yaptığını bildirdi.

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cami iskeçe Serin mahalle

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