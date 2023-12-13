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  4. Batma anı saniye saniye kaydedildi! İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı

Batma anı saniye saniye kaydedildi! İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı

13.12.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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İzmit Körfez’inin ortasında can pazarı yaşandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü.

Batma anı saniye saniye kaydedildi! İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı

Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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YÜZER HAVUDAN ATLADILAR!

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez’ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor.

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(İHA)

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İzmit Körfez
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