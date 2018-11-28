Batman: Arkham Collection çıktı!

Warner Bros.’un sevilen oyun serisi Batman geri döndü. Geri döndü ama yeni bir oyun ile değil bir üçleme ile geri döndü. Hatırlayacağınız üzere gelmiş geçmiş en iyi Batman oyunları olan Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City geçtiğimiz yıllarda tek bir pakette toplanmış ve dokular iyileştirilip yeni nesile uyarlanmıştı.

İlerleyen yıllarda ise bu iki oyunun başarısını gölgeleyen Batman: Arkham Knight çıkışını gerçekleştirmişti. Oyun ilk çıktığında sorunlu olmasına rağmen, geliştirici firma güncellemeler ile oyuncuların gönlünü almayı başarmıştı.

Bugün ise sessiz sedasız Batman: Arkham Collection çıkışını gerçekleştirdi. Batman’in üç oyununu da barındıran bu paket şimdilik Xbox One platformunda yer alıyor. Xbox One X ile güçlendirilen Batman Arkham Collection’ın fiyatı ise 260 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu pakette tüm eklenti ve DLC’lerin yer aldığını belirtelim. Üç oyun için uygun diyebileceğimiz fiyata sahip olan üçleme paketi için acele etmeyin derim. Black Friday kapsamında bu üç oyun ayrı ayrı toplamda 70 TL’ye satılmıştı. Son olarak bu pakette ekstra bir içerik olmadığını belirtelim.

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