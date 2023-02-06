Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? Tatil açıklaması geldi!

Batman, Bayburt ve Muş gelişmeleri yakından takip ediliyor. Batman'da, Bayburt'ta ve Muş'ta okulların tatil olup olmayacağı, bölgede yaşayanlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'den Türkiye'de tüm öğrencileri ilgilendiren önemli açıklama geldi. Peki Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? İşte merak edilenler...

BATMAN, BAYBURT VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem ve olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Türkiye genelinde yarın itibarıyla başlayacak tatil 13 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.@memleventyazici pic.twitter.com/lIlseRmyuu — İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@istanbulilmem) February 6, 2023



