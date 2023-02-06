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Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? Tatil açıklaması geldi!

06.02.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman, Bayburt ve Muş'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Deprem ve olumsuz hava şartlarının etkisi sürerken birçok ilin valiliklerinden peş peşe, okulların tatil edileceğine ilişkin açıklama geldi. Peki Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? İşte merak edilenler...

Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? Tatil açıklaması geldi!

Batman, Bayburt ve Muş gelişmeleri yakından takip ediliyor. Batman'da, Bayburt'ta ve Muş'ta okulların tatil olup olmayacağı, bölgede yaşayanlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'den Türkiye'de tüm öğrencileri ilgilendiren önemli açıklama geldi. Peki Batman, Bayburt ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Batman, Bayburt ve Muş'ta okullar var mı? İşte merak edilenler...

BATMAN, BAYBURT VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem ve olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Türkiye genelinde yarın itibarıyla başlayacak tatil 13 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.


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