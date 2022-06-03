Batman'da ailelerin kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

