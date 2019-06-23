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Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

Batman'da, Dicle Nehri kıyısında 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü. Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini söyledi.

Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

Dicle Nehri kenarında dolaşan Abdullah Ergin (58), nadir görülen, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi fark etti. Ergin, ilk kez gördüğü 'çift kuyruklu' kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ergin, "Bu yaşıma geldim, ilk defa bununla karşılaştım. Çift kuyruklu kertenkeleyi görünce şaşırdım. Çevredekiler de gördüklerine inanmadı" dedi.

Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini, sürüngenlerin eski kuyruk düşene kadar bir süre böyle kaldığını söyledi. (DHA)

Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

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Anahtar Kelimeler:
Batman Kertenkele kuyruk

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