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Batman'da kontrolden çıkan otomobil metrelerce yüksekten dereye düştü: 2 ölü 1 ağır yaralı

20.01.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman-Siirt kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Araçtakileri kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ekibi sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada, otomobilde sıkışan bir kişi, uzun süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarıldı. Araçta bulunan 2 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil metrelerce yüksekten dereye düştü: 2 ölü 1 ağır yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Cenazeler hastanenin morguna götürüldü. (AA)

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trafik kazası Batman

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