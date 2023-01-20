Batman'da kontrolden çıkan otomobil metrelerce yüksekten dereye düştü: 2 ölü 1 ağır yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikteki köprüden dereye uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler hastanenin morguna götürüldü. (AA)