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Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Batman’da ofis basıp bir kızı darp ettikten sonra tutuklanan 2 kız adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan Zeynep Y. ile Yaprak S.’nin yargılanmasına devam edildi. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı.

Duruşmada, ofisi basılan İpek D., şikayetini geri aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.’yi, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirmişti. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. (İHA)

ASAA

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Anahtar Kelimeler:
Batman Kızlar ofis basma

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu nasıl yargı arkadaş bu nasıl adalet, valla o dayak yiyen kızı 2 gün sonra içeri alırlarsa hiç şaşırmam
bu erkek böyle yapsa kişiyi hürriyetınden mahrum bırakma tehdıt haneye tecavüz taciz herseyden ysrgılanırdı demekli adalette erkeklere var kadınlara ceza yok
Bu nasıl bir adalet sistemi?Hani cezayı kendin vermemen gerekirdi?adalet verecekse cezaları yandık biz.dayak yiyen yediği dayakla kaldı .bu ülkede adalet sürekli hırsızdan katilden sorbadan yana maalesef.mağdurlar hep perişan.yazık ya.
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