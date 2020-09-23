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Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Batman’ın işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde patentli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Batman'da bir grup patenli genç, kentin en işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arkasına tutunup yolculuk yapmaya devam ediyor.

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Kentin farklı noktalarında cep telefonu kamaralarına yansıyan görüntülerde iki patentli genç bir aracın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Bir başka görüntüde de bir yük kamyonetinin arkasına tutunan patentli gençler ölüme davetiye çıkardı.

Başka araçlarda bulunan vatandaşların tüm uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuklarını sürdüren patentli gençler daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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