Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman'da bir grup patenli genç, kentin en işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arkasına tutunup yolculuk yapmaya devam ediyor.

TEHLİKELİ ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kentin farklı noktalarında cep telefonu kamaralarına yansıyan görüntülerde iki patentli genç bir aracın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Bir başka görüntüde de bir yük kamyonetinin arkasına tutunan patentli gençler ölüme davetiye çıkardı.

Başka araçlarda bulunan vatandaşların tüm uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuklarını sürdüren patentli gençler daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

