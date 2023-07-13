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  4. Batman'da yunus ekibine otomobil çarptı: 2 polis yaralı

Batman'da yunus ekibine otomobil çarptı: 2 polis yaralı

13.07.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da, uyuşturucu ile yakalanan şahısları almaya giden yunus ekibine bir otomobil çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, polis ekibine çarpan araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtti.

Batman'da yunus ekibine otomobil çarptı: 2 polis yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle devriye atan yunus polisleri uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken özel bir otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazada yaralanan polis ekiplerini ziyarete bulundu.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Bağlar Caddesi'ndeki kavşakta yunus ekiplerimiz bir olaya gidiyor. Uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken kavşakta da bulunan iki tane araç var. İki araç yolun ortasında yolu kapatıyor. Kazaya karışan diğer sürücü kontrolsüz bir şekilde durmadan karakol istikametine, bağlar tarafına doğru seyir halinde. Tabii bizimkiler de geçerken önleri kapandığı için bu iki araç tarafından, maalesef tam ortadan vurup ekiplerimizi savuruyor. Tedbiren bir polisimizin hayati tehlikesi var ama durumu iyi. İkisinin de durumu iyi. Çarpan araç sürücüsü ise gözaltına alındı” dedi.

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Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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trafik kazası polis Batman

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