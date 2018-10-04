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Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 asker şehit oldu. DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre patlamada 5 asker de yaralandı.

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi. Batman'daki hain saldırı sonrası bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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