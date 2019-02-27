Batman Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

STK TEMSİLCİLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sason ilçesindeki mitingin ardından Batman'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ülkenin huzur ve refahı için stratejik dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun için el ele vermek gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer kendimizi sorgulamazsak, Türkiye'yi düze çıkaramayız. Siyaset kurumunun görevi 'O onu yaptı, bu bunu yaptı' demenin dışında bir şey olması lazım. Vatandaş olarak eğer bir kusurumuz varsa sürekli olarak aynı iktidara destek vermektir. Bunun kabahati eğer varsa hepimizin ortak kabahatidir. Peki nasıl aşarız? Öyle ya bir ekonomik krizin ortasındayız. İşsizlik reel sektörü yeni vurdu, o yüzden yeni artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Eğer cennet gibi bir ülke cehenneme dönüştürülürse.. Ne demek cehenneme dönüştürülmek? Bir ülkede 7,5 milyon insan işsiz gezerse, binlerce insan yatağa aç girerse, bu ülkenin insanları çöp kutularından yiyecek toplamaya başlarsa bir sorunumuz var demektir. Biz bunu nasıl aşacağız? Aşmanın birden fazla yolu var. Hani derler ya 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır' diye. Ama bazı şeyler vardır ki bu ortak aklın ürünüdür. Bunlar olmadan bir ülke büyüyemez, gelişemez, kalkınamaz. Bunları neye göre söylüyoruz; insanlığın tarihinin birikimine dayanarak. Kriz olduğunda ben Ağustos ayında İstanbul'da gittim bir basın toplantısı yaptım. Hiçbir eleştiri getirmedim hükümete. Sadece 'Bu ülke krizden çıkmak istiyorsa, 13 maddenin gereğinin yapılması lazım' dedim. Tam tersine ben öneri getiriyorum, kalktılar beni en ağır şekilde eleştirdiler. 'Niye öneri getiriyorsun?' diye. Ne yapayım? Benim bir sorumluluğum var. Ben siyasetçiyim. Siyasetçi, yönetime talip olan kişidir. Bu yönetim sadece onların sorumluluğunda değil, bizim de sorumluluğumuz var. Bizim sorumluluğumuz hataları dile getirmek, yol göstermek."