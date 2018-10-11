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Batman Valisi Deniz: Teröristler 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

BATMAN Valisi Ahmet Deniz, geçen hafta Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 8 askerin acısını yüreğinde taşıdığını belirterek, "Örgütün telsiz konuşmaları geliyor; 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar.

Batman Valisi Deniz: Teröristler 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valisi Ahmet Deniz, geçen hafta Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 8 askerin acısını yüreğinde taşıdığını belirterek, "Örgütün telsiz konuşmaları geliyor; 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar. Mücadelemiz son terörist bitene kadar sürecek" dedi.
Batman İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı son toplantısına Vali Ahmet Deniz ile birlikte kaymakamlar, belediye başkanları, il yöneticileri ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı. Geçen hafta Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 8 askerin acısını yüreğinde taşıdığını belirten Vali Deniz, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirtti. Deniz, şunları kaydetti:
"O hain saldırıda şehit olan 8 kahraman askerimizin mekanları cennet olsun. Tüm amacımız terörü bu coğrafyadan silmektir. Terör örgütünün telsiz konuşmaları geliyor; 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar. Bu da onların bittiklerinin açık bir göstergesidir. Bu hain saldırıyı yapan ve terörü destekleyen kim varsa gereği yapılacak. Mücadelemiz sürecek. Batman'da 15 bin kişi sokağa çıkıp tepkisini gösterdi."
Vali Ahmet Deniz, toplantıda ayrıca, herkesin tasarruf tedbirlerine uymasını istedi. Vali Deniz, "Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleri noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Her yönetici tasarrufta özel yaşantısında da dikkat etmelidir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ayrıca, fırsatçı esnaflar varsa hemen 'Alo 175' ihbar hattına bildirilmesini istiyoruz. O fırsatçılar hakkında gereken işlemler yapılacak. Denetimleri artıracağız. Görevimiz, fırsatçılara izin vermemektir" diye konuştu.

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