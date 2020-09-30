HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Batman’da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından olmak üzere 4 dosyadan aranan ve toplam 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G.

Batman’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman’da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından olmak üzere 4 dosyadan aranan ve toplam 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G. isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Z.G.’nin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Korkutan uyarı! '6.5'lik deprem üretebilecek faylar var'Korkutan uyarı! '6.5'lik deprem üretebilecek faylar var'
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Antalya'da ilginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla birbirlerinin faturasını ödemişler
İlginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla ödemişler
Korkutan açıklama! 'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'
Korkutan uyarı! '6.5'lik deprem üretebilecek faylar var'
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının detaylarını anlatıyordu! Habertürk ekibinin canlı yayında zor anları
Habertürk ekibin canlı yayında zor anları
13 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor
İbrahim'den 2 gündür haber alınamıyor
İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu: İstanbul 2 No'lu Baro
İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.