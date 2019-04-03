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Batman'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kozluk ilçesinde önceki gün kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın Bekirhan Çayı'nda cesedine ulaşıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde önceki gün kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın cesedi bulundu.

Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında 1 Nisan'da kaybolan Akdoğan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar bugün de günün ilk ışıklarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Özel Harekat Polisleri ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başladı.

Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, dalgıç ekiplerince çayda arama yapılmaya devam edildi.

Çayın mezraya 5 kilometre mesafesinde Akdoğan'ın cesedine ulaşıldı.

Akdoğan'ın cesedi olay yerinde savcılık tarafından yapılacak ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderilecek.

- Olay

Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, önceki gün evde olmadığını fark ettikleri 3 yaşındaki oğulları Fatih'i çevrede aramış, bulamayınca jandarma ile AFAD'a durumu bildirmişti.

Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuştu.

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Batman Kayıp Çocuk Kozluk

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