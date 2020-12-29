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Batman’da uyuşturucu operasyonu

29.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Batman kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Korik Mahallesi’nde bulunan adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunun tespit edilmesi üzerine ikamette yapılan aramada 6 kilo 190 gram kubar esrar maddesi, 15 ecstacy uyuşturucu hap, bir hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ifade edildi.
Olayda biri uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında aranan olmak üzere 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

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