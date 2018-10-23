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Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Engin Altay'ın nikahını kıydığı iddia edilen CHP’li Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 20 Ekim günü dünya evine girmişti. Altay'ın nikahını yolsuzluk suçlamaları kapsamında görevden alınan CHP'li eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin kıydığı iddia edilmişti.

İlgezdi belediye başkanlığından ihraç edildiğinden dolayı bu nikahın geçersiz olduğu şeklinde haberler çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır.

Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır."

İLGEZGİ

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Anahtar Kelimeler:
Battal Ilgezdi soruşturma nikah CHP Engin Altay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hay senin ben CHP gibi. Bir şeyi de düzgün yap. Araştırma yapmadan lambir lumbur nikah yapıyorsun. Adam ihraç edilmiş sen neyin kafasını yaşıyorsun.
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