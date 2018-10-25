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Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

DICE'ın resmi sitesinde açıklanan yol haritasına göre Firestorm adlı Battle Royale haritası Battlefield 5'e çok yakında gelecek. İşte detaylar

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

Son dönemlerin en gözde oyun türleri arasında yer alan Battle Royale modunun Battlefield 5'e uğraması kaçınılmazdı. DICE'ın resmi sitesinde açıklanan yol haritasına göre Firestorm adlı Battle Royale haritası, Mart 2019'da gelecek.

64 oyuncuya kadar destek sunacak olan Firestorm‘da oyuncular dörder kişilik takımlar şeklinde mücadele edecekler. Mart 2019‘da gelecek olan Firestorm haritası ile oyuncular kanlı bir mücadelenin içerisinde yer alacaklar.

Firestorm haritası ile oyunları yeniden bambaşka bir atmosfere davet eden yapımcılar, yıkım temasıyla oyuncuları oldukça etkileyecek gibi duruyor. Grand Operation adı verilen oyun modu ile birlikte, Battle Royale benzeri mekanikler oyunculara sunulacak.
Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

64 kişilik bu mod, şimdiden Call of Duty Black Ops 4'ün Blackout moduna rakip olacak cinsten.

Hikaye desteği de sunacak olan Battlefield 5, her sene kalitesini rakiplerine karşı bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyor gerçekten. Gerçi rakip oyunları birbiri ile karşılaştırmak pek hoşumuza gitmese de bazen bunun yapılması en doğru seçenek gibi duruyor.

Herkesi aynı kefeye koymamak gerek sonuçta. Peki ya siz bu sene CoD BO 4-Battlefield 5 ikilisi arasından hangisini tercih edeceksiniz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield 5 Battle Royale DICE

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