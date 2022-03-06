HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü? Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Batuhan Yaşar aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi!

Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü? Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Batuhan Yaşar aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi!

06.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Batuhan Yaşar'den gelen ölüm haberinin ardından ünlü ismin hayatı merak edildi. Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Peki Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü? Batuhan Yaşar aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi!

Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü? Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Batuhan Yaşar aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi!

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi görmekte olduğu Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar’ın hayatı merak edilirken, yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Peki Batuhan Yaşar kimdir?

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti. Daha önce cıva zehirlenmesi sebebiyle dört defa ameliyat geçiren Yaşar, aynı rahatsızlık sebebiyle beşinci kez ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılmıştı.

Yaşar, 1970 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlayan isim gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başlamıştır. 1994 senesine dek sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yapmıştır. Aynı sene Londra'ya gitmiş ve 1998 senesine kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi almıştır. Aynı dönemlerde TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yapmıştır.

t25_batuhan-yasar-kimdir-kac--274

1998 yılında yeniden Ankara'ya dönmüş ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalışmaya başlamıştır. 2000 senesinde TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirilmiş ve aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başlamıştır.

2006 yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini üstlenmiştir. 2007 yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirilmiştir. 2015 yılından beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazmaktaydı.

BATUHAN YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batuhan Yaşar’ın vefat haberini Twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına Başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

52 yaşında hayatını kaybeden Batuhan Yaşar’ın ölüm sebebi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir?
Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepkiSelçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

En Çok Okunan Haberler

Yatakta paylaştı! "Ne izlediğime inanamazsınız"

Yatakta paylaştı! "Ne izlediğime inanamazsınız"

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"

Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"

Aman Fatih Terim duymasın! Domenec Torrent'ten flaş sözler...

Aman Fatih Terim duymasın! Domenec Torrent'ten flaş sözler...

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.