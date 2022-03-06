Batuhan Yaşar kimdir, neden öldü? Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Batuhan Yaşar aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi!

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi görmekte olduğu Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar’ın hayatı merak edilirken, yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Peki Batuhan Yaşar kimdir?

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti. Daha önce cıva zehirlenmesi sebebiyle dört defa ameliyat geçiren Yaşar, aynı rahatsızlık sebebiyle beşinci kez ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılmıştı.

Yaşar, 1970 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlayan isim gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başlamıştır. 1994 senesine dek sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yapmıştır. Aynı sene Londra'ya gitmiş ve 1998 senesine kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi almıştır. Aynı dönemlerde TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yapmıştır.

1998 yılında yeniden Ankara'ya dönmüş ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalışmaya başlamıştır. 2000 senesinde TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirilmiş ve aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başlamıştır.

2006 yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini üstlenmiştir. 2007 yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirilmiştir. 2015 yılından beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazmaktaydı.

BATUHAN YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batuhan Yaşar’ın vefat haberini Twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına Başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

52 yaşında hayatını kaybeden Batuhan Yaşar’ın ölüm sebebi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.



