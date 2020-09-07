HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batuhan’ın katil zanlısı: "Öldürmek istememiştim"

Batuhan’ın katil zanlısı: "Öldürmek istememiştim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 18 yaşındaki Batuhan Çakal’ı başından silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 18 yaşındaki Batuhan Çakal’ı başından silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde "Öldürmek istememiştim" dediği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay 00.30 sıralarında 7532. Sokak üzerinde meydana geldi. Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Batuhan Çakal (18), iddiaya göre arkadaşlarıyla parkta tribün pankartı yaptıktan sonra evine dönmek üzere tek başına yola çıktı. Yolda dolmuşla seyir halinde olan ve husumetli olduğu iddia edilen T.O. (25), Batuhan Çakal’ın yanından geçerken, tabancayla şahsa ardı ardına ateş açtı ve olay yerinden dolmuşla kaçarak uzaklaştı. Başına kurşunlar isabet eden Çakal kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Batuhan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Çakal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Öldürmek istememiştim"
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen T.O. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. T.O.’nun burada verdiği ilk ifadede "10 gün önce kavga etmiştik, beni hafif şekilde bıçaklamıştı. Ben de dolmuşla Batuhan’a doğru yaklaştım. Önce havaya ateş ettim, daha sonra da ona ateş ettim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Olaydan sonra ne yapacağımı bilemeyip, panik yaptım ve kaçtım" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılarMersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
8 ülkede birden araştırma yapıldı: Türk turizmine Netflix etkisi
O araştırma sonuçlandı: İşte Türk turizmine Netflix'in etkisi!
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi
İntihara kalkışmışlardı! Yeni gelişme
Diyarbakır'da yeni dönem! Kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı
Bir ilde yeni dönem! Bugün başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.