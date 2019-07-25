BAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz oldu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörlüğüne Prof. Dr. Şirin Karadeniz atandı.

8 Mart 2017 yılından itibaren BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2 dönem üst üste rektörlük yaparak, görev süresini dolduran Prof. Dr. Şenay Yalçın’dan görevi devraldı. 2016 yılında Microsoft ve KAGİDER ortaklığında yürütülen çalışmada yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi ödülünün sahibi olan Karadeniz, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nde ulusal ve uluslararası çok sayıda projede görev almıştır.

Bilim insanı olarak araştırma ve projeler ile üretmekten ve toplum yararına çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Verdiğim dersler ve tez yönetimleri ile öğrencilerimin geleceğini tasarlamalarında rehberlik yapmaktan keyif aldığım ve çeşitli kademelerde yönetici olarak tüm üniversite mensuplarımız ile çalışmaktan mutluluk duyduğum BAU’da; bundan sonra rektör olarak üniversitemize liderlik etme fırsatı bulduğum için gurur duyuyorum. Araştırma, eğitim ve katma değer üretimindeki yenilikçi, öncü, girişimci, global, çevik ve insan odaklı felsefemizin; özgür düşünce, farklılıklara saygı, kolektif akıl ve ekip ruhu kültürümüz ile etkin bağlantısallığı sayesinde üniversitemizi hedeflerine birlikte ulaştıracağımıza olan güvenim ve inancım tamdır” dedi.